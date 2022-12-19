Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

ВТБ запустил денежные переводы в риалах

Лера Букина

ВТБ объявил о запуске денежных переводов в иранских риалах. У граждан появилась возможность в течение дня отправить деньги в Иран, говорится в сообщении кредитной организации.

ВТБ запустил переводы в иранских риалах
Фото: ТАССТАСС

Сделать это можно по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Опция доступна в ВТБ Онлайн.

Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц. Также банк предусмотрел комиссию в 1% от суммы (минимум 15 тыс. руб., не более 200 тыс. риалов).

Деньги зачислятся получателю в стране на следующий рабочий день. Трансграничные переводы можно совершать в пользу физических и юридических лиц. При этом, как отмечается, важно соблюдать требования валютного законодательства.

От клиента требуется предварительное открытие текущего счета в иранских риалах. Ему будет необходимо купить валюту в интернет-банке или мобильном приложении. По словам старшего вице-президента, руководителя департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Дениса Вальвачева, трансграничные переводы стали для банка одним из ключевых проектов года.

Летом стало известно о старте на Тегеранской бирже торгов по валютной паре иранский риал — российский рубль в рамках договоренности между Ираном и Россией по развитию валютно-банковского сотрудничества.

Компании,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители