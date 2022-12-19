ВТБ запустил переводы в иранских риалах

ВТБ объявил о запуске денежных переводов в иранских риалах. У граждан появилась возможность в течение дня отправить деньги в Иран, говорится в сообщении кредитной организации.

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Сделать это можно по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Опция доступна в ВТБ Онлайн.

Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц. Также банк предусмотрел комиссию в 1% от суммы (минимум 15 тыс. руб., не более 200 тыс. риалов).

Деньги зачислятся получателю в стране на следующий рабочий день. Трансграничные переводы можно совершать в пользу физических и юридических лиц. При этом, как отмечается, важно соблюдать требования валютного законодательства.

От клиента требуется предварительное открытие текущего счета в иранских риалах. Ему будет необходимо купить валюту в интернет-банке или мобильном приложении. По словам старшего вице-президента, руководителя департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Дениса Вальвачева, трансграничные переводы стали для банка одним из ключевых проектов года.