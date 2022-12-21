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52 минуты назад

Еврокомиссия разрешила Германии направить €34,5 млрд на поддержку компаний Uniper и SEFE

Газета.Ruиещё 3

Еврокомиссия (ЕК) разрешила Германии выделить из ее бюджета €34,5 млрд на рекапитализацию энергоконцерна Uniper и €6,3 млрд на поддержку SEFE. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Германия направит €34,5 млрд на поддержку Uniper и SEFE
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ЕК разрешила кабмину ФРГ направить €6,3 млрд на поддержку компании SEFE, которая раньше называлась Gazprom Germania и была дочерней структурой «Газпрома», но впоследствии была передана под внешнее управление германского регулятора и переименована», — отметили в ведомстве.

В публикации отметили, что спасение Uniper подразумевает под собой ряд условий, которые необходимо выполнить. В частности, компания Uniper должна отказаться от части бизнеса, который дает ей большую часть доходов. Речь идет об электростанциях в Германии и Венгрии, а также о долях в некоторых международных проектах.

В случае с SEFE Германия должна уменьшить свою долю в компании до 25% плюс одна акция к 2028 году. Сама же SEFE должна избавиться от бизнес-проектов в Болгарии, Венгрии, Мексике, Румынии, Словакии, Чехии и Швейцарии.

12 декабря газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что ЕК предложила немецкой энергокомпании Uniper продать свой нидерландский актив ради предоставления пакета финансовой помощи.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,
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