Каждый седьмой западный бренд в магазинах заменили российским

Продуктовой торговле в России удалось заменить на полке каждую седьмую фирму после того, как иностранные корпорации покинули рынок страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

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Чаще всего можно встретить новые наименования в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. Бренды производителей, которые ушли с рынка РФ, менялись на российские.

Ситуация касается и непродуктовго сектора, указывают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Эксперты отмечают, что ретейлерам и производителям предстоит продвигать отечественные торговые марки, однако, как указывают они, это задача является достаточно сложной. Трудность заключается в том, что потребители еще не знакомы с этими фирмами.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, по итогам текущего года суммарный уровень ротации брендов в торговых сетях достигнет порядка 15–16%.