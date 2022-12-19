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58 минут назад

Каждый седьмой западный бренд в магазинах заменили российским

Лера Букина

Продуктовой торговле в России удалось заменить на полке каждую седьмую фирму после того, как иностранные корпорации покинули рынок страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Каждый седьмой западный бренд в магазинах заменили российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаще всего можно встретить новые наименования в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. Бренды производителей, которые ушли с рынка РФ, менялись на российские.

Ситуация касается и непродуктовго сектора, указывают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Эксперты отмечают, что ретейлерам и производителям предстоит продвигать отечественные торговые марки, однако, как указывают они, это задача является достаточно сложной. Трудность заключается в том, что потребители еще не знакомы с этими фирмами.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, по итогам текущего года суммарный уровень ротации брендов в торговых сетях достигнет порядка 15–16%.

Ранее генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин заявил, что российским брендам одежды удастся в течение двух-трех лет занять до 50% отечественного рынка. При этом он предупредил о том, что полностью заполнить его они не смогут из-за зарубежных конкурентов.

Компании,Игорь Караваев,Дмитрий Шишкин,
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