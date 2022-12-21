Маск сравнил Twitter с терпящим крушение самолетом

Предприниматель Илон Маск сравнил компанию Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, с терпящим крушение самолетом. Свои мысли он озвучил онлайн в аудиокомнате этой соцсети в среду.

"Если бы вы смотрели с моей стороны, то происходящее напомнило бы вам самолет, несущийся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью", - сказал миллиардер.

При этом он отметил, что проводимая им в компании политика по сокращению расходов позволит завершить 2023 год без убытков.

27 октября предприниматель закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании. Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.