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1 час назад

Маск сравнил Twitter с терпящим крушение самолетом

ТАССиещё 20

Предприниматель Илон Маск сравнил компанию Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, с терпящим крушение самолетом. Свои мысли он озвучил онлайн в аудиокомнате этой соцсети в среду.

Маск сравнил Twitter с терпящим крушение самолетом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Если бы вы смотрели с моей стороны, то происходящее напомнило бы вам самолет, несущийся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью", - сказал миллиардер.

При этом он отметил, что проводимая им в компании политика по сокращению расходов позволит завершить 2023 год без убытков.

27 октября предприниматель закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании. Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

18 декабря бизнесмен на своей странице в Twitter организовал опрос, в котором пользователям этой социальной сети предлагалось проголосовать, стоит ли ему остаться на посту главы Twitter. По результатам голосования предприниматель заявил о готовности покинуть пост главы компании, как только он найдет себе преемника. При этом Маск добавил, что после ухода со своей нынешней должности возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Компании,Илон Маск,
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