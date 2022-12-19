«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 17 декабря обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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В «Газпром» отметили, что поставили в Китай в субботу на 16,6% больше газа. Прошлый рекорд по поставкам топлива в КНР компания ставила 14 декабря.

«"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что компания поставляет топливо в КНР в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и CNPC.