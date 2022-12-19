В РФ могут ограничить удаленную работу для налоговых нерезидентов

«Единая Россия» подготовила законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты не смогут заключать трудовые договора с российскими компаниями об удаленной работе по ряду специальностей, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. Об этом пишет ТАСС.

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Исаев подчеркнул, что фракция подготовила версию законопроекта об особенностях работы налоговых нерезидентов в российских компаниях.

В частности, депутаты предложили не допускать к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору специалистов, которые не являются резидентами РФ, то есть находятся за границей.

По словам Исаева, проект направлен на то, чтобы обезопасить российских граждан. Он пояснил, что специалисты в банковской сфере имеют доступ к различной важной информации, к корпоративной почте, к базе данных. Цель инициативы в этом случае - защитить россиян от попадания баз в руки мошенников, находящихся за рубежом.