Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
51 минуту назад

«Коммерсант»: сотни курьеров «Яндекс.Еды» объявили о пятидневной забастовке

Ura.Ruиещё 1

Более 600 курьеров «Яндекс.Еды» планируют отказаться от работы, выйдя на пятидневную забастовку в Москве с 20 декабря. Об этом сообщили в профсоюзе «Курьер».

Сотни курьеров «Яндекс.Еды» объявили о забастовке
Фото: ТАССТАСС

«Около 600 курьеров „Яндекс.Еды“ могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки. В профсоюзе с 2020 года координируют забастовки курьеров из-за невыплаты зарплат доставщикам еды. Сейчас в „Курьере“ обвиняют „Яндекс“ в „монополизации отрасли“ после покупки Delivery Club, требуя вернуть оплату в 110 рублей за заказ и ввести практику заключения с разносчиками трудовых договоров», — об этом сообщили представители профсоюза «Курьер» газете «Коммерсантъ».

В издании подчеркнули, что в самом «Яндексе» о жалобах доставщиков известно не было. В компании, напротив, уверили, что за год доход курьеров вырос на 30%.

Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец

Ранее URA.RU сообщало о забастовках курьеров «Яндекс.Еды» в ряде городов. Профсоюз курьеров с 2020 года координирует подобные забастовки по всей России из-за установления невыгодных условий для доставщиков еды, а также невыплаты им зарплат. Например, в Кемерове сотрудники «Яндекс.Еды» заявили, что работа на компанию является по своей сути «рабством», слова недовольных работников передает МК.RU.

Компании,Коммерсант,Яндекс,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители