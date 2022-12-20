Сотни курьеров «Яндекс.Еды» объявили о забастовке

«Около 600 курьеров „Яндекс.Еды“ могут не выйти на работу в Москве с 20 декабря в ходе пятидневной забастовки. В профсоюзе с 2020 года координируют забастовки курьеров из-за невыплаты зарплат доставщикам еды. Сейчас в „Курьере“ обвиняют „Яндекс“ в „монополизации отрасли“ после покупки Delivery Club, требуя вернуть оплату в 110 рублей за заказ и ввести практику заключения с разносчиками трудовых договоров», — об этом сообщили представители профсоюза «Курьер» газете «Коммерсантъ».