Exxon и Shell начали отказываться от связанных с Россией танкеров

Крупнейшие американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell стали отказываться от найма танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, пишет Bloomberg.

Exxon с 5 декабря начала требовать от судовладельцев гарантии, что на танкерах, сдаваемых в аренду компании, не перевозилась российская нефть или другие грузы из страны. Невыполнение этого требования позволит Exxon прекратить действие контракта. От связанных с Россией танкеров отказалась и Shell.

Компания отдает предпочтение судам, которые не перевозили российскую нефть в последних трех рейсах. Санкции спровоцировали появление так называемого темного флота танкеров, которые, как ожидается, будут служить интересам России, отмечает издание.

Экспорт нефти из России за две с половиной недели декабря снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем на фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть.