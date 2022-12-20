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50 минут назад

Акционеры Ozon переизбрали четырех членов совета директоров

ТАСС

Акционеры Ozon в ходе ежегодного собрания переизбрали четырех действующих членов совета директоров, в результате состав совета не претерпел изменений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Акционеры Ozon переизбрали четырех членов совета директоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках ежегодного собрания акционеров Ozon Holdings PLC по итогам голосования были переизбраны четыре действующих члена совета директоров", - говорится в сообщении.

Согласно уставу компании, ежегодно должны ротироваться или переизбираться на менее одной трети состава, добавляют в пресс-службе.

В результате состав совета остался неизменным: финансовый директор компании Игорь Герасимов переизбран в качестве исполнительного директора, а представители Baring Vostok Елена Ивашенцева и Дмитрий Каменский и представитель ПАО АФК "Система" Алексей Катков переизбраны в качестве неисполнительных директоров.

Остальные члены совета директоров сохраняют свои полномочия и остаются в совете без необходимости переизбираться в этом году.

Также в состав совета входят - независимые директора Лидия Джетт, Нилеш Лахани, Петер Сирота, Чарльз Раян, неисполнительный директор Феликс Евтушенков, который также является членом совета директоров ПАО АФК "Система".

Компании,Игорь Герасимов,Дмитрий Каменский,Елена Ивашенцева,Феликс Евтушенков,Алексей Катков,АФК Система,
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