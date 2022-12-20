Акционеры Ozon переизбрали четырех членов совета директоров

Акционеры Ozon в ходе ежегодного собрания переизбрали четырех действующих членов совета директоров, в результате состав совета не претерпел изменений. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"В рамках ежегодного собрания акционеров Ozon Holdings PLC по итогам голосования были переизбраны четыре действующих члена совета директоров", - говорится в сообщении.
Согласно уставу компании, ежегодно должны ротироваться или переизбираться на менее одной трети состава, добавляют в пресс-службе.
В результате состав совета остался неизменным: финансовый директор компании Игорь Герасимов переизбран в качестве исполнительного директора, а представители Baring Vostok Елена Ивашенцева и Дмитрий Каменский и представитель ПАО АФК "Система" Алексей Катков переизбраны в качестве неисполнительных директоров.
Остальные члены совета директоров сохраняют свои полномочия и остаются в совете без необходимости переизбираться в этом году.
Также в состав совета входят - независимые директора Лидия Джетт, Нилеш Лахани, Петер Сирота, Чарльз Раян, неисполнительный директор Феликс Евтушенков, который также является членом совета директоров ПАО АФК "Система".