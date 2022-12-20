Акционеры Ozon переизбрали четырех членов совета директоров

Акционеры Ozon в ходе ежегодного собрания переизбрали четырех действующих членов совета директоров, в результате состав совета не претерпел изменений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"В рамках ежегодного собрания акционеров Ozon Holdings PLC по итогам голосования были переизбраны четыре действующих члена совета директоров", - говорится в сообщении.

Согласно уставу компании, ежегодно должны ротироваться или переизбираться на менее одной трети состава, добавляют в пресс-службе.

Остальные члены совета директоров сохраняют свои полномочия и остаются в совете без необходимости переизбираться в этом году.