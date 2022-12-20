В Польше отказались от поставок нефти из России

Пресс-секретарь крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Польши Orlen Эдита Олькович заявила, что концерн не планирует продлевать контракт на поставки нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

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«Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года. Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы», – рассказала Олькович.

При этом председатель правления компании Даниэль Обайтек ранее заявлял, что Польше необходимо постепенно переходить с нефти на альтернативные источники энергии. Он считает, что в стране должна будет развиваться атомная энергетика, а также использование солнечных электростанций и ветрогенераторов.