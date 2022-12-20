В Польше отказались от поставок нефти из России

Пресс-секретарь крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Польши Orlen Эдита Олькович заявила, что концерн не планирует продлевать контракт на поставки нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.
«Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года. Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы», – рассказала Олькович.
При этом председатель правления компании Даниэль Обайтек ранее заявлял, что Польше необходимо постепенно переходить с нефти на альтернативные источники энергии. Он считает, что в стране должна будет развиваться атомная энергетика, а также использование солнечных электростанций и ветрогенераторов.
Ранее Министерство экономики Германии также заявило, что страна не будет закупать российскую нефть в 2023 году.