В «Газпром» раскрыли планы о газификации в 2022 году

«Газпром» планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, тем самым на четверть перевыполнив первоначальный план. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отметили, что с начала года «Газпром» построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями в Ивановской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. Всего в компании намерены завершить сооружение около 200 межпоселковых газопроводов, по которым газ начнет поступать по сети потребителям в более чем 450 населенных пунктов, в основном сельских.