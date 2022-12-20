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1 час назад

В «Газпром» раскрыли планы о газификации в 2022 году

Елена Прошина

«Газпром» планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, тем самым на четверть перевыполнив первоначальный план. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Газпром» раскрыли планы о газификации в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что с начала года «Газпром» построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями в Ивановской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. Всего в компании намерены завершить сооружение около 200 межпоселковых газопроводов, по которым газ начнет поступать по сети потребителям в более чем 450 населенных пунктов, в основном сельских.

«Это примерно на четверть больше, чем планировалось первоначально», — говорится в тексте.

Отдельное внимание компания уделила газификации Красноярского и Камчатского краев. Все проекты по ним находятся на разных стадиях реализации на данный момент, подчеркнули в пресс-службе «Газпрома».

Компании,Газпром,
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