Nespresso закроет фирменные магазины в России

Швейцарский производитель кофе и кофе-машин Nespresso, (входит в Nestle), закроет в России все монобрендовые магазины. При этом присутствие в стране компания намерена сохранить, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников российского подразделения.

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Флагманский двухэтажный бутик Nespresso на углу Столешникова переулка и Большой Дмитровки, открытый в 2016 году, уже закрыт. Сейчас, по данным источников издания, Nespresso ведет переговоры с собственниками торговых помещений по поводу завершения аренды других помещений. Это подтверждают консультант по торговой недвижимости Анна Савенко и глава ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

По мнению опрошенных изданием экспертов, альтернатив бутикам Nespresso на российском рынке нет. Бренд не планирует полностью уходить с российского рынка, вероятнее, он переключится на работу с ритейлерами.

В марте Nestle объявила о приостановке поставок в Россию продукции, которая не является жизненно важной, среди них оказались и автоматические кофемашины и кофе-капсулы Nespresso.