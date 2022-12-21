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1 час назад

Reuters: Microsoft задумал купить Netflix за $190 млрд

Газета.Ru

Корпорация Microsoft запланировала приобрести видеосервис Netflix. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, сделка оценивается в $190 млрд с учетом выплат всех комиссий и бонусов. Официально о сделке планируют объявить в 2023 году.

Reuters: Microsoft задумал купить Netflix за $190 млрд
Фото: DepositphotosDepositphotos

В статье отмечается, что Microsoft, приобретя Netflix, хочет предложить услугу потоковой передачи игр на своих устройствах. Reuters напоминает, что Microsoft начала скупать другие компании после того, как пост исполнительного директора компании восемь лет назад занял Сатья Наделла.

Среди самых дорогих покупок корпорации - приобретение соцсети LinkedIn за $26 млрд и разработчика программного обеспечения для распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance за $20 млрд.

Компании,Netflix,Microsoft,
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