Управляющий re:Store объявил об открытии новой сети магазинов

Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) запускает новую сеть мультибрендовых магазинов одежды, обуви и товаров для активного отдыха под названием Hiker, сообщает компания.

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"Inventive Retail Group объявляет о запуске нового мультибрендового ритейл-проекта Hiker… Это сеть мультибрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров, вдохновленных природой и городом, человеком и его духом исследования", - говорится в сообщении.

"Мы предоставляем нашим соотечественникам качественную экипировку для того, чтобы физкультура и спорт стали неотъемлемой частью их жизни. Новый проект расширит нашу деятельность на этом рынке", - пояснил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.

Отмечается, что этот проект на данный момент включает в себя пять магазинов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, при этом ассортимент будет состоять из брендов The North Face, Vans, Helly Hansen, Salomon, Norveg и другими.