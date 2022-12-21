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1 час назад

«Лукойл» сделал заявление о поставках нефти на территорию Украины

Лера Букина

На заводе «Лукойла» в Болгарии осуществляются поставки нефтепродуктов на внутренний рынок страны и в рамках квот на экспорт. С таким заявлением выступил главный исполнительный директор «Лукойла» Вадим Воробьев, передает ТАСС.

«Лукойл» сделал заявление о поставках нефти на территорию Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на отсутствие у компании контрактов на поставки своих нефтепродуктов на территорию Украины.

«Продукция завода в Бургасе будет реализовываться на внутреннем рынке Болгарии и по другим доступным направлениям в рамках квот экспорта в третьи страны, установленных в девятом санкционном пакете ЕС», — приводит агентство слова Воробьева.

Ранее сообщалось о переводе «Лукойлом» в бюджет Болгарии 90 млн левов (около €45 млн) в качестве авансового платежа по налогам.

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Также один из руководителей предприятия «Лукойл Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов заявил, что последний – девятый – пакет санкций ЕС, вероятно, ограничит работу нефтеперерабатывающего завода в Болгарии.

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