Мордашов продал свою долю в банке "Россия"

"На текущий момент Алексей Мордашов не владеет долями в банке "Россия" и "Национальной медиа группе", - сказал представитель.

Согласно публикации в "Официальном журнале ЕС", компании "Севергрупп" Мордашова по состоянию на 2017 год принадлежало около 5,4% банка "Россия", который работает в Крыму.

Банк "Россия" с головным офисом в Санкт-Петербурге преимущественно обслуживает крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия и организации, входящие в структуру крупнейших российских компаний стратегического назначения. Много лет находится под блокирующими санкциями США и ЕС, отключен от SWIFT.