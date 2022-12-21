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1 час назад

Мордашов продал свою долю в банке "Россия"

ТАСС

Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов продал свою долю в банке "Россия", сообщил ТАСС представитель бизнесмена.

Мордашов продал свою долю в банке "Россия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На текущий момент Алексей Мордашов не владеет долями в банке "Россия" и "Национальной медиа группе", - сказал представитель.

Подробности сделки не раскрываются.

Согласно публикации в "Официальном журнале ЕС", компании "Севергрупп" Мордашова по состоянию на 2017 год принадлежало около 5,4% банка "Россия", который работает в Крыму.

В феврале Мордашов попал под санкции ЕС.

Банк "Россия" с головным офисом в Санкт-Петербурге преимущественно обслуживает крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия и организации, входящие в структуру крупнейших российских компаний стратегического назначения. Много лет находится под блокирующими санкциями США и ЕС, отключен от SWIFT.

Компании,Алексей Мордашов,Акционерный банк "Россия",
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