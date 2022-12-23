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49 минут назад

Gloria Jeans начала открывать магазины на местах H&M в России

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Фэшн-ритейлер Gloria Jeans начал открывать магазины на площадях торговых центров, которые ранее занимал шведский H&M, ушедший с российского рынка. Об этом сообщает «РИА Новости Недвижимость».

Gloria Jeans начала открывать магазины на местах H&M в России
Фото: Пресс-служба Gloria JeansПресс-служба Gloria Jeans

Первый магазин GJ на месте H&M был открыт 17 декабря в Кургане. 24 декабря откроются магазины в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге. 31 декабря начнут работу магазины в Белгороде, Нижневартовске и Барнауле, пояснил ритейлер.

В декабре GJ открывает восемь магазинов на площадях, которые ранее занимала H&M. При этом новые магазины станут одними из крупнейших в сети Gloria Jeans, подчеркнули в компании. Всего в 2022 году GJ откроет 70 магазинов, на 31 декабря сеть будет включать 675 точек. До конца первого полугодия 2023 года компания рассчитывает увеличить число магазинов во всех странах до 750.

«Нашей команде удалось в беспрецедентно короткие сроки не только договориться с владельцами освобождающихся торговых помещений, но и открыть магазины: от подписания договоров до открытия прошёл всего месяц. В результате мы успели принять первых покупателей уже в декабре, в сезон новогоднего настроения и предпраздничных покупок», — уточнил председатель совета директоров компании Владимир Мельников.

H&M объявила об уходе с российского рынка в июле. Компания на время возобновила работу всех свои магазинов для продажи стоков. Согласно финансовой отчётности фэшн-ритейлера, опубликованной в сентябре, от приостановки деятельности в стране H&M потеряла 2,1 млрд шведских крон выручки за период с июня по август. В начале декабря компания закрыла все торговые точки в России.

Компании,Владимир Мельников,Глория Джинс,
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