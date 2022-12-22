В РФ предложили запретить деятельность зарубежных агрегаторов грузоперевозок

Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предложила запретить в России деятельность всех интернет-агрегаторов грузоперевозок c иностранным участием, которые могут передавать информацию о движении товаров и грузов западным спецслужбам. Она направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и Минцифры, пишет газета "Известия", ссылаясь на письмо главы ОПИ Олега Павлова.

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости» Виктор Толочко/РИА «Новости»

"На примере теракта на Крымском мосту мы уже обращали внимание на проблему агрегаторов грузоперевозок и риски для жизни и здоровья граждан, а также для критической инфраструктуры, которые несет их бесконтрольная деятельность", — сказано в обращении. Как отмечается в тексте, "в этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке" зарубежных агрегаторов, которые предоставляют услуги отечественным компаниям, "работающим в том числе на нужды оборонного комплекса".

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Глава ОПИ привел в пример немецкую IT-компанию Transporeon, которая предлагает клиентам цифровую логистическую платформу — платный облачный сервис для поиска контрагентов и совершения сделок.

"Данную платформу характеризуют многочисленные нарушения, связанные с обработкой и хранением персональных данных российских юридических и физических лиц, которые размещаются на серверах в Германии. При этом в числе клиентов этой платформы — крупнейшие отечественные компании из различных системообразующих отраслей", — указал Павлов.

Таким образом, как отметил он, заинтересованные иностранные лица, в том числе западные спецслужбы, могут получить информацию о движении товаров и грузов, которая указывает на состояние отдельных отраслей экономики РФ, а также раскрывает характер и содержание мероприятий по обеспечению обороноспособности страны. Также Павлов добавил, что иностранные агрегаторы грузоперевозок занимают треть российского рынка, при этом они не несут никакой ответственности за нарушения хранения персональных данных.