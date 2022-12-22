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1 час назад

"Известия": в России предложили запретить деятельность зарубежных агрегаторов грузоперевозок

Газета.Ru

Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предложила запретить в России деятельность всех интернет-агрегаторов грузоперевозок c иностранным участием, которые могут передавать информацию о движении товаров и грузов западным спецслужбам. Она направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и Минцифры, пишет газета "Известия", ссылаясь на письмо главы ОПИ Олега Павлова.

В РФ предложили запретить деятельность зарубежных агрегаторов грузоперевозок
Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»Виктор Толочко/РИА «Новости»

"На примере теракта на Крымском мосту мы уже обращали внимание на проблему агрегаторов грузоперевозок и риски для жизни и здоровья граждан, а также для критической инфраструктуры, которые несет их бесконтрольная деятельность", — сказано в обращении. Как отмечается в тексте, "в этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке" зарубежных агрегаторов, которые предоставляют услуги отечественным компаниям, "работающим в том числе на нужды оборонного комплекса".

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Глава ОПИ привел в пример немецкую IT-компанию Transporeon, которая предлагает клиентам цифровую логистическую платформу — платный облачный сервис для поиска контрагентов и совершения сделок.

"Данную платформу характеризуют многочисленные нарушения, связанные с обработкой и хранением персональных данных российских юридических и физических лиц, которые размещаются на серверах в Германии. При этом в числе клиентов этой платформы — крупнейшие отечественные компании из различных системообразующих отраслей", — указал Павлов.

Таким образом, как отметил он, заинтересованные иностранные лица, в том числе западные спецслужбы, могут получить информацию о движении товаров и грузов, которая указывает на состояние отдельных отраслей экономики РФ, а также раскрывает характер и содержание мероприятий по обеспечению обороноспособности страны. Также Павлов добавил, что иностранные агрегаторы грузоперевозок занимают треть российского рынка, при этом они не несут никакой ответственности за нарушения хранения персональных данных.

Ранее Москва ответила Брюсселю, запретив грузоперевозки по России транспортным компаниям из ЕС, Норвегии и с Украины. В начале апреля этого года аналогичные меры против РФ ввели страны Евросоюза. Тем не менее, как заявили в Минтрансе, зарубежные товары будут доходить до конечного потребителя.

Компании,Олег Павлов,Минтранс РФ,ФСБ,ЕС,
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