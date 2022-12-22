Сбербанк захотел предложить свою платформу для выпуска цифровых облигаций для российских компаний

Сбербанк рассматривает возможность предложить российским компаниям собственную платформу для выпуска цифровых облигаций. Кредитная организация предполагает, что в ближайшие годы фирмы из страны смогут выпустить подобного рода ценные бумаги более чем на 100 млрд рублей, приводит слова заместителя председателя правления банка Анатолия Попова РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

«Мы тоже рассматриваем возможность выпуска облигаций на своей платформе и будем предлагать такие опции нашим корпоративным клиентам», — заявил Попов.

По его словам, часть корпоративных клиентов может перевести около 5% своего выпуска на платформу Цифровых финансовых активов (ЦФА). Однако данная оценка является консервативной — в реальности этот показатель может быть выше. Уже в первом квартале следующего года Сбербанк намерен допустить клиентов на собственную платформу ЦФА, которую в настоящее время продолжает разрабатывать.