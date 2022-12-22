Американской компании Kellogg удалось договориться о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка». Об этом со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий сообщает «Коммерсант».

Kellogg производит продукты питания, в том числе чипсы Pringles. Информация о передаче бизнеса была подтверждена собеседником, осведомленным планами российского представительства.

Покупатель ранее приобрел завод Kellogg в станице Северская Краснодарского края. Отмечается, что компания, которая приобретает новый бизнес, входит в структуру ГК «Черноголовка».

Новая сделка может состояться в начале следующего года. Ее детали не стали раскрывать в данных компаниях.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил стоимость бизнеса Kellogg в России в 6–7 млрд рублей.

Kellogg функционировала с РФ с 2008 года. Среди брендов компании, представленных в магазинах, - «Любятово», Extra, Dinosaurs и другие.