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49 минут назад

Производитель Pringles решил продать бизнес в России

Лера Букина

Американской компании Kellogg удалось договориться о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка». Об этом со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий сообщает «Коммерсант».

Kellogg производит продукты питания, в том числе чипсы Pringles. Информация о передаче бизнеса была подтверждена собеседником, осведомленным планами российского представительства.

Покупатель ранее приобрел завод Kellogg в станице Северская Краснодарского края. Отмечается, что компания, которая приобретает новый бизнес, входит в структуру ГК «Черноголовка».

Новая сделка может состояться в начале следующего года. Ее детали не стали раскрывать в данных компаниях.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил стоимость бизнеса Kellogg в России в 6–7 млрд рублей.

Kellogg функционировала с РФ с 2008 года. Среди брендов компании, представленных в магазинах, - «Любятово», Extra, Dinosaurs и другие.

В настоящее время Kellogg является владельцем трех заводов, которые расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме. Весной компанией были приостановлены инвестиции и поставки своей продукции в Россию. К концу года снеков данной фирмы у крупнейших ретейлеров практически не осталось.

Компании,Дмитрий Габышев,Коммерсант,
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