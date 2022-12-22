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1 час назад

FT: технологические гиганты США отказываются от офисных помещений в Британии и ЕС

ТАССиещё 1

Крупнейшие технологические корпорации отказываются от офисных помещений в Великобритании и Евросоюзе на фоне экономических проблем на континенте, падения доходов и сокращений сотрудников. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Техногиганты США отказываются от офисных помещений в ЕС
Фото: UnsplashUnsplash

По их данным, американские компании Alphabet, Meta (запрещена в РФ и признана экстремистской) и Salesforce отказываются от арендованных офисных помещений в Лондоне и Дублине. Подобное решение связано, в частности, с тем, что многие сотрудники во время пандемии коронавируса перешли на работу в удаленном режиме и рассчитывают сохранить такой формат.

Как отмечает издание, это стало ударом по интересам арендодателей, которые "уже столкнулись с самыми большими проблемами со времен финансового кризиса 2008 года".

"Стоимость офисов падает по обе стороны Атлантики в связи со все более мрачными экономическими перспективами", - говорится в статье.

Газета сообщает также, что корпорация Google планирует в будущем году покинуть по крайней мере один из лондонских офисов - в Белгрейв-хаус. В компании отказались от комментариев по этому поводу.

Компании,Google,ЕС,
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