Российские рестораторы задумались о развитии бизнеса в одной стране

Российские рестораны начали рассматривать

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внутренний рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в качестве места для развития бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, газете стало известно о планах холдинга Tigrus открыть предстоящей весной в Дубае три своих заведения Osteria Mario и «Швили». Отмечается, что компания задумалась об увеличение в течение пяти лет базы заведений в десять раз, до 27 единиц.

Также подчеркивается, что срок окупаемости первых трех заведений составит до трех лет.

По словам совладельца группы Хенрика Винтера, сеть уже осваивает новые направления. Она, как уточнил собеседник, запустила проект в Душанбе. В «Infoline-Аналитики» оценивают затраты на открытие двух корпоративных ресторанов Osteria Mario и «Швили» не менее чем в $1 млн.