Магазины OVS могут открыться в России

В 2023 году в РФ могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids. Продукция бренда сможет заменить ушедшую H&M, сообщает «Коммерсант».

Развивать бренд в России, вероятно, будет дистрибутор европейских брендов Smart Casual Group. Так, в декабре вакансия руководителя розничной OVS Kids появилась в профиле компании на портале HeadHunter. В обязанности кандидата входят запуск пяти новых магазинов, оперативное управление сетью, планирование и прогнозирование продаж, построение команды.

Информацию подтверждает источник среди крупных fashion-операторов. Ранее магазины под брендом OVS в России развивала по франшизе Maratex Fashion Retail Company, но в 2014 году закрыла все точки. Сейчас одежда бренда представлена в универмагах «Стокманн» и на маркетплейсах.

Эксперты рынка отмечают, что OVS работает в «среднем нижнем» ценовом сегменте наряду с H&M, LC Waikiki, в связи с этим может стать заменой детской линии H&M у потребителей из числа среднего класса крупных городов России.