Магазины OVS могут открыться в России

В 2023 году в РФ могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids. Продукция бренда сможет заменить ушедшую H&M, сообщает «Коммерсант».
Развивать бренд в России, вероятно, будет дистрибутор европейских брендов Smart Casual Group. Так, в декабре вакансия руководителя розничной OVS Kids появилась в профиле компании на портале HeadHunter. В обязанности кандидата входят запуск пяти новых магазинов, оперативное управление сетью, планирование и прогнозирование продаж, построение команды.
Информацию подтверждает источник среди крупных fashion-операторов. Ранее магазины под брендом OVS в России развивала по франшизе Maratex Fashion Retail Company, но в 2014 году закрыла все точки. Сейчас одежда бренда представлена в универмагах «Стокманн» и на маркетплейсах.
Эксперты рынка отмечают, что OVS работает в «среднем нижнем» ценовом сегменте наряду с H&M, LC Waikiki, в связи с этим может стать заменой детской линии H&M у потребителей из числа среднего класса крупных городов России.
Выход на российский рынок нового европейского бренда нехарактерен для текущей геополитической ситуации, однако, по словам участников рынка, итальянские компании среди европейских относительно сильно зависят от российского рынка и не хотят его терять. По данным NF Group, из более 150 оставшихся в торговых центрах Москвы иностранных брендов различных отраслей на итальянские марки приходится более 15%.