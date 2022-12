«Яндекс» зарегистрировал новую компанию в Армении

"Яндекс" зарегистрировал в Ереване компанию Beyond ML, занимающуюся стартапами в области машинного обучения и связанную с 10 стартапами в разных областях. При этом, как пояснили ТАСС в "Яндексе", Beyond ML является внутренним экспериментом, и создана она для продвижения B2B-сервисов.

На официальном сайте "венчурной студии" Beyond ML есть надпись, свидетельствующая о том, что стартапы в области машинного обучения с Beyond ML "становятся глобальными B2B-сервисами". На веб-ресурсе указаны шесть проектов компании - Meteum (прогнозы погоды), Lawrify (оказание юридических услуг), Smelter (медиа аналитика "конкурентов" на основе ИИ), Recommendix и Selesta (электронная торговля), Membrace (платформа для модерации контента).

Ранее об этом сообщал RTVI в своем расследовании. По его данным, Beyond ML была зарегистрирована в конце марта этого года, ее сайт - в апреле. Его IP-адрес принадлежит "Яндексу". Компании, согласно информации издания, также принадлежат сервисы Neurodub, askthecrowd, Tune The Model и Tune The Ads. Руководители некоторых из 10 стартапов, о которых сообщает RTVI - бывшие менеджеры проектов "Яндекса". Источник RTVI в "Яндексе" пояснил, что Beyond ML появилась, так как у бизнес-группы "Поиска, облачных и рекламных технологий" нет "внятного" международного бизнеса, а у "Яндекс Go" уже есть бренд Yango.