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1 час назад

"Яндекс" зарегистрировал компанию Beyond ML для развития технологий и B2B-направления

ТАСС

"Яндекс" зарегистрировал в Ереване компанию Beyond ML, занимающуюся стартапами в области машинного обучения и связанную с 10 стартапами в разных областях. При этом, как пояснили ТАСС в "Яндексе", Beyond ML является внутренним экспериментом, и создана она для продвижения B2B-сервисов.

«Яндекс» зарегистрировал новую компанию в Армении
Фото: ТАССТАСС

На официальном сайте "венчурной студии" Beyond ML есть надпись, свидетельствующая о том, что стартапы в области машинного обучения с Beyond ML "становятся глобальными B2B-сервисами". На веб-ресурсе указаны шесть проектов компании - Meteum (прогнозы погоды), Lawrify (оказание юридических услуг), Smelter (медиа аналитика "конкурентов" на основе ИИ), Recommendix и Selesta (электронная торговля), Membrace (платформа для модерации контента).

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Ранее об этом сообщал RTVI в своем расследовании. По его данным, Beyond ML была зарегистрирована в конце марта этого года, ее сайт - в апреле. Его IP-адрес принадлежит "Яндексу". Компании, согласно информации издания, также принадлежат сервисы Neurodub, askthecrowd, Tune The Model и Tune The Ads. Руководители некоторых из 10 стартапов, о которых сообщает RTVI - бывшие менеджеры проектов "Яндекса". Источник RTVI в "Яндексе" пояснил, что Beyond ML появилась, так как у бизнес-группы "Поиска, облачных и рекламных технологий" нет "внятного" международного бизнеса, а у "Яндекс Go" уже есть бренд Yango.

ТАСС нашел Beyond ML в государственном реестре компаний Армении. Сейчас компания ищет работников в Сербии и США. На ее сайте также указано, что в работе ее стартапов и студии задействовано свыше 100 человек по всему миру, большинство команд работают удаленно, и распределены они между Ереваном, Белградом (Сербия), Нью-Йорком и Севильей (Испания).

"Beyond ML - один из внутренних экспериментов компании Яндекс, созданный для продвижения B2B-сервисов и технологий. Программа внутренних экспериментов работает внутри "Яндекса" много лет. На ранних стадиях для них часто используются самостоятельные бренды", - сказали ТАСС в самом "Яндексе".

При этом компания использует решения "Яндекса" на основе лицензий в рамках "стандартной практики". При этом в пресс-службе добавили, что таким образом решения "Яндекса" используют и некоторые другие эксперименты.

В пресс-службе исключили любые связи ныне экс-генерального директора и бывшего члена совета директоров группы компаний "Яндекс" Аркадия Воложа и его семейного траста с Beyond ML. Также студия не имеет никакого отношения к возможным изменениям структуры "Яндекса".

Компании,Яндекс,
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