Задорнов покинет пост главы «Открытия» с 1 января

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов прекратит свою работу в кредитной организации с 1 января 2023 года, на его место будет предложена кандидатура бывшего зампреда Банка России, экс-главы "Юникредит банка" Михаила Алексеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

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В четверг Банк России и ВТБ сообщили, что заключили договор о реализации 100% акций банка "Открытие". Сумма сделки составляет 340 млрд рублей, из них ВТБ в рамках сделки по выплатит Банку России 233 млрд рублей, а также оплатит часть стоимости облигациями федерального займа (ОФЗ) на общую сумму в почти 107 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

"Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января. Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", - сказали в пресс-службе.

Задорнов возглавил "Открытие" в начале 2018 года. До этого он был главой входившего в группу ВТБ банка ВТБ 24.

Алексеев пришел в ЦБ РФ в октябре 2020 года с должности председателя правления "Юникредит банка". В июне Алексеев, отвечавший за наличное денежное обращение в Банке России, покинул свой пост.

Банк "Открытие" занимает 8-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Банк попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.