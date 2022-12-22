Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
43 минуты назад

Задорнов покинет пост главы "Открытия" с 1 января. Его займет бывший зампред ЦБ Алексеев

ТАСС

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов прекратит свою работу в кредитной организации с 1 января 2023 года, на его место будет предложена кандидатура бывшего зампреда Банка России, экс-главы "Юникредит банка" Михаила Алексеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

Задорнов покинет пост главы «Открытия» с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг Банк России и ВТБ сообщили, что заключили договор о реализации 100% акций банка "Открытие". Сумма сделки составляет 340 млрд рублей, из них ВТБ в рамках сделки по выплатит Банку России 233 млрд рублей, а также оплатит часть стоимости облигациями федерального займа (ОФЗ) на общую сумму в почти 107 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

"Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января. Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", - сказали в пресс-службе.

Задорнов возглавил "Открытие" в начале 2018 года. До этого он был главой входившего в группу ВТБ банка ВТБ 24.

Алексеев пришел в ЦБ РФ в октябре 2020 года с должности председателя правления "Юникредит банка". В июне Алексеев, отвечавший за наличное денежное обращение в Банке России, покинул свой пост.

Банк "Открытие" занимает 8-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Банк попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В начале августа 2021 года Банк России сообщил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". В конце апреля 2022 года стало известно о планах ВТБ приобрести "Открытие".

Компании,Михаил Алексеев,Михаил Задорнов,УК ФКБС,Банк России,ФК Открытие,Банк ВТБ 24,Банк ВТБ,Бинбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители