Производитель Persil решил ускорить уход из России

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий в том числе моющие средства Persil, Losk и Vernel, решил ускорить свой уход с российского рынка и начал процесс продажи бизнеса, который планирует завершить в кратчайшие сроки. Об этом сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. Ее слова приводит РИА Новости.

«Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро», — констатировали в компании.

При этом Бажель-Тра подчеркнула, что российский бизнес был важен для концерна: объем продаж составлял почти миллиард евро, а на компанию работают 2,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Henkel обособит бизнес в России и со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Как писала газета «Коммерсантъ», Henkel пока не удалось договориться о продаже бизнеса, что может быть связано с высокой оценкой в более чем 500 миллионов евро. При этом, по данным источника газеты, желающие приобрести активы оказались связаны с лицами под западными санкциями.