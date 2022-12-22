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58 минут назад

Производитель Persil решил ускорить уход из России

Lenta.ru

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий в том числе моющие средства Persil, Losk и Vernel, решил ускорить свой уход с российского рынка и начал процесс продажи бизнеса, который планирует завершить в кратчайшие сроки. Об этом сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. Ее слова приводит РИА Новости.

Производитель Persil решил ускорить уход из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро», — констатировали в компании.

При этом Бажель-Тра подчеркнула, что российский бизнес был важен для концерна: объем продаж составлял почти миллиард евро, а на компанию работают 2,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Henkel обособит бизнес в России и со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Как писала газета «Коммерсантъ», Henkel пока не удалось договориться о продаже бизнеса, что может быть связано с высокой оценкой в более чем 500 миллионов евро. При этом, по данным источника газеты, желающие приобрести активы оказались связаны с лицами под западными санкциями.

Henkel заявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля. Компания объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие. В ноябре компания окончательно подтвердила это решение.

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