Известные хлебцы исчезнут с российских полок

Хлебцы Finn Crisp исчезнут с полок российских магазинов. Шведская компания-производитель прекратила свое сотрудничество с РФ. Об этом пишут «Известия».
«Мы прекратили экспорт в Россию с февраля-марта 2022 года. Это произошло из-за того, что международные платежи стали практически невозможны», — сообщили в пресс-службе компании.
При этом источник не уточнил, может ли производитель возобновить поставки, так как это будет зависеть «от многих предпосылок».
В свою очередь, в сети «Магнит» рассказали, что уже заменили Finn Crisp российским аналогом. Продукция российского бренда производится в Санкт-Петербурге по такой же технологии.
Напомним, с февраля некоторые производители товаров прекратили поставки в Россию на фоне геополитической ситуации и антироссийских санкций. Так, продукцию перестали поставлять компании Ekaterra, Brown-Forman и другие.