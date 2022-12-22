Известные хлебцы исчезнут с российских полок

Хлебцы Finn Crisp исчезнут с полок российских магазинов. Шведская компания-производитель прекратила свое сотрудничество с РФ. Об этом пишут «Известия».

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«Мы прекратили экспорт в Россию с февраля-марта 2022 года. Это произошло из-за того, что международные платежи стали практически невозможны», — сообщили в пресс-службе компании.

При этом источник не уточнил, может ли производитель возобновить поставки, так как это будет зависеть «от многих предпосылок».

В свою очередь, в сети «Магнит» рассказали, что уже заменили Finn Crisp российским аналогом. Продукция российского бренда производится в Санкт-Петербурге по такой же технологии.