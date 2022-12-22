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17 минут назад

Путин ограничил обязательства «Газпрома» перед иностранными компаниями

News.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается покупать газ у совместного предприятия Wintershall Dea и OMV дороже тех ценовых ограничений, которые установит правительство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения действуют до 1 октября 2023 года.

Путин ограничил обязательства «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

Запрещается исполнение «Газпромом» и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными со странами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, — говорится в документе.

Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Предельная цена для покупки газа и газового конденсата с этих месторождений будет установлена правительством России в течение 10 дней.

Компании,Владимир Путин,Газпром,Правительство РФ,
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