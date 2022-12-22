Путин ограничил обязательства «Газпрома»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается покупать газ у совместного предприятия Wintershall Dea и OMV дороже тех ценовых ограничений, которые установит правительство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения действуют до 1 октября 2023 года.

Запрещается исполнение «Газпромом» и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными со странами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, — говорится в документе.

Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Предельная цена для покупки газа и газового конденсата с этих месторождений будет установлена правительством России в течение 10 дней.