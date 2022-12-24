Немецкая Wintershall Dea сообщила, что изучает указ Путина об ограничениях для "Газпрома"

В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea прокомментировали указ президента России Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" приобретать голубое топливо у совместных предприятий с Wintershall по цене выше установленного лимита.

Фото: Газета.руHannibal Hanschke/Reuters Газета.руHannibal Hanschke/Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Как заявили агентству в пресс-службе Wintershall, в компании "приняли к сведению" данный указ и "в настоящее время детально анализируют ситуацию". Ранее Путин подписал указ, согласно которому "Газпрому" до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.