Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
10 минут назад

Немецкая Wintershall Dea сообщила, что изучает указ Путина об ограничениях для "Газпрома"

Газета.Ruиещё 8

В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea прокомментировали указ президента России Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" приобретать голубое топливо у совместных предприятий с Wintershall по цене выше установленного лимита.

Немецкая Wintershall Dea сообщила, что изучает указ Путина об ограничениях для "Газпрома"
Фото: Газета.руHannibal Hanschke/ReutersГазета.руHannibal Hanschke/Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Как заявили агентству в пресс-службе Wintershall, в компании "приняли к сведению" данный указ и "в настоящее время детально анализируют ситуацию". Ранее Путин подписал указ, согласно которому "Газпрому" до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

Данный запрет устанавливается для оплаты поставок газа, газового конденсата и услуг по их добыче на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения "в случае, если размер обязательств рассчитан по цене на горючий природный газ, превышающей предельный размер цены, установленный правительством". Wintershall Dea является крупнейшей в Европе частной нефтегазовой компанией, которая работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Компании,Владимир Путин,Газпром,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители