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53 минуты назад

Акционеры "Яндекса" переизбрали Александра Волошина в совет директоров

ТАСС

Акционеры "Яндекса" на годовом общем собрании переизбрали на следующие четыре года в совет директоров экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, а также генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана и старшего вице-президента по персоналу и члена исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа. Об этом говорится в материалах компании.

Акционеры "Яндекса" переизбрали Александра Волошина в совет директоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Яндекс" также объявил о трех повторных назначениях в совет директоров. Роже Рийниа, Чарльз Райан и Александр Волошин были переназначены неисполнительными членами совета директоров, каждый на четырехлетний срок", - сказано в материалах.

В настоящее время в совете директоров, состоящем из 12 человек, имеется пять вакансий, включая обе должности исполнительных директоров.

В состав совета директоров "Яндекса" входят семь человек: старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин, президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc. Джон Бойтон, доктор филологических наук, академик РАН Александр Молдован, а также гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий.

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