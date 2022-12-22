Акционеры "Яндекса" переизбрали Александра Волошина в совет директоров

Акционеры "Яндекса" на годовом общем собрании переизбрали на следующие четыре года в совет директоров экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, а также генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана и старшего вице-президента по персоналу и члена исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа. Об этом говорится в материалах компании.

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"Яндекс" также объявил о трех повторных назначениях в совет директоров. Роже Рийниа, Чарльз Райан и Александр Волошин были переназначены неисполнительными членами совета директоров, каждый на четырехлетний срок", - сказано в материалах.

В настоящее время в совете директоров, состоящем из 12 человек, имеется пять вакансий, включая обе должности исполнительных директоров.