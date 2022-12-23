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1 час назад

РБК: ОЗК создаст собственный флот для экспорта зерна в дружественные страны

Газета.Ruиещё 2

Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует заказать 14 новых морских сухогрузов производства России для экспорта зерна в развивающиеся страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

В России создадут грузовой флот для экспорта зерна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель ОЗК сообщил, что компания также намерена купить пять сухогрузов до 2025 года на вторичном международном рынке.

По словам Евтухова, ранее в России не строили сухогрузы для перевозки зерна. Однако эти суда попали в перспективный план строительства гражданских судов до 2035 года. Соответствующее поручение в августе этого года дал президент Владимир Путин.

Ожидается, что первый сухогруз будет спущен на воду в 2026 году, рассказал представитель ОЗК. В свою очередь представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) отметил, что у конструкторского бюро ОСК есть квалификация для создания крупнотоннажных судов, в том числе балкеров-зерновозов на основании технических проектов.

В Минсельзохе подчеркнули, что создание российского грузового флота для экспорта продовольствия — это одна из стратегических задач и важный фактор развития агропромышленного комплекса в России.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что РФ за последние пять месяцев экспортировала порядка 22 млн тонн зерна, по большей части в азиатские и африканские страны.

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