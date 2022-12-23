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1 час назад

«Вкусно — и точка» запустит аналога «Хэппи Мила»

Елена Прошина

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит продажу аналога «Хэппи Мила». Набор для детей будет называться «Кидз Комбо», его можно будет купить с 26 декабря. Об этом пишет «Газета.ру».

«Вкусно – и точка» запустит продажу аналога «Хэппи Мила»
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили в пресс-службе «Вкусно — и точка», в набор войдут наггетсы, классические бургеры, яблочные дольки и морковные палочки, сырные снеки и салат. С утра вместо бургеров и стартеров будут продаваться блинчики и тосты.

«Из напитков в наборах будут яблочный или апельсиновый сок, молочный коктейль или другие прохладительные напитки из основного меню. Калорийность набора — около 600 ккал. Подарки в наборе будут включать книги с разнообразными головоломками», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, компания анонсировала запуск «Кидз Комбо» еще 12 декабря. На первом этапе наборы были доступны для заказа в предприятиях сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске. Теперь же их можно будет купить во всех ресторанах сети.

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