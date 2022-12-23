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22 минуты назад

Forbes: богатейшие люди мира потеряли в 2022 году почти $2 трлн

Газета.Ru

Денежное состояние богатейших людей в мире в 2022 году сократилось на $1,9 трлн. Их совокупный капитал за почти 12 месяцев снизился с $13,8 трлн до $11,9 трлн, сообщает Forbes USA со ссылкой на собственные подсчеты.

Богатейшие люди мира потеряли в 2022 году почти $2 трлн
Фото: Газета.ruГазета.ru

«В 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли $1,9 трлн. По данным на 9 декабря их совокупное состояние сократилось с $13,8 трлн до $11,9 трлн. Число миллиардеров также сократилось с 2671 до 2523 человек», — говорится в материале.

При этом сильнее всех пострадало состояние 300 технологических миллиардеров. В совокупности они потеряли более $1 трлн в 2022 году. Например, основатель компании Amazon Джефф Безос лишился более чем $80 млрд из-за падения почти на 50% стоимости акций своей фирмы. В этом году спад постиг и материнской компании Google — Alphabet. По этой причине соучредители транснациональной корпорации Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли более $40 млрд, уточняется в статье.

21 декабря агентство Bloomberg сообщило, что убытки американского бизнесмена, главы Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска в 2022 году достигли $122,6 млрд. Это больше, чем предприниматель заработал в 2021-м. Одной из причин снижения уровня состояния Маска стало падение стоимости акций Tesla Inc до более чем двухлетнего минимума в $140,86.

Компании,Джефф Безос,Ларри Пейдж,Сергей Брин,Amazon,SpaceX,Google,
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