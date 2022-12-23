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1 час назад

Богатейшие люди мира обеднели почти на $2 трлн

Лера Букина

Издание Forbes USA оценило сокращение денежного состояния богатейших людей в мире в текущем году в $1,9 трлн. Суммарный капитал этих людей упал с $13,8 трлн до $11,9 трлн.

Богатейшие люди мира потеряли в 2022 году почти $2 трлн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За основу был взят период с января по декабрь. Кроме того, журнал сообщил о падении числа миллиардеров — с 2671 до 2523 человек.

С наибольшими потерями столкнулись 300 технологических миллиардеров. В совокупности они лишились свыше $1 трлн. В частности, основатель компании Amazon Джефф Безос потерял более чем $80 млрд с связи с тем, что акции данной компании рухнули почти на 50%.

Негативная динамика наблюдается и у материнской компании Google — Alphabet. Это отразилось на состоянии соучредителей транснациональной корпорации Ларри Пейджа и Сергея Брина. Они потеряли свыше $40 млрд.

Ранее рейтинг самых богатых людей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) возглавил основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние Forbes оценило в 15,1 млрд долларов.

Компании,Джефф Безос,Павел Дуров,Amazon,Google,
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