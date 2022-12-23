Xiaomi начала увольнять сотрудников из-за инфляции

Китайская корпорация Xiaomi приступила к увольнению 10% сотрудников в связи с инфляцией и распространением коронавируса в стране. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на записку, разосланную работникам компании.

В ней отмечается, что сокращения затронут многие подразделения. В частности, после падения прибыли в течение трех кварталов подряд в отставку уйдут три человека, занимающие руководящие должности, включая президента корпорации Ван Сяна.

В свою очередь основатель пекинской консалтинговой компании Dolphin Ли Чэндун отметил, что Xiaomi выбрала неожиданный момент для начала увольнений сотрудников в связи с отменой в КНР политики нулевой терпимости к ковиду. Он считает, что столь значительное сокращение штата корпорации может произойти лишь в случае срочной необходимости контролировать расходы.

Согласно отчетному докладу Xiaomi, ее чистая прибыль в третьем квартале 2022 года составила 2,11 млрд юаней ($297,1 млн), что на 59,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Корпорация Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году она провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге.