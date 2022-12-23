Упаковочная компания Amcor продала три своих российских завода

Международная компания по производству упаковки Amcor завершила сделку по продаже трех своих предприятий, расположенных на территории РФ.

"Компания Amcor объявила сегодня о завершении сделки по продаже российскому инвестору HS Investors трех своих заводов в России после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и денежных поступлений", - говорится в сообщении Amcor, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Отмечается, что сумма сделки без учета денежных средств и долга составила €370 млн.

Российские предприятия Amcor в 2022 финансовом году обеспечили около 2% от общего объема продаж компании, говорится в сообщении. Как ожидается, продажа российских заводов не окажет существенное влияние на показатели компании в 2023 финансовом году.

Компания Amcor владела одним заводом в Санкт-Петербурге и двумя заводами в Великом Новгороде. Общая численность сотрудников российских предприятий - 900 человек.