Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Упаковочная компания Amcor продала три своих российских завода

ТАСС

Международная компания по производству упаковки Amcor завершила сделку по продаже трех своих предприятий, расположенных на территории РФ.

Упаковочная компания Amcor продала три своих российских завода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Компания Amcor объявила сегодня о завершении сделки по продаже российскому инвестору HS Investors трех своих заводов в России после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и денежных поступлений", - говорится в сообщении Amcor, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Отмечается, что сумма сделки без учета денежных средств и долга составила €370 млн.

Российские предприятия Amcor в 2022 финансовом году обеспечили около 2% от общего объема продаж компании, говорится в сообщении. Как ожидается, продажа российских заводов не окажет существенное влияние на показатели компании в 2023 финансовом году.

Компания Amcor владела одним заводом в Санкт-Петербурге и двумя заводами в Великом Новгороде. Общая численность сотрудников российских предприятий - 900 человек.

Amcor - международный производитель упаковки для продуктов питания и напитков, медицинских товаров и товаров для личной гигиены. Акции компании торгуются на Австралийской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители