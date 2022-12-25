Tesla приостановила производство в Шанхае

Компания Tesla приостановила производство на своем заводе Giga в Шанхае из-за резкого роста заболеваний COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее уведомление предприятия и источники, знакомые с ситуацией.

Производство на заводе Giga в Шанхае было приостановлено в субботу, на день раньше запланированного срока. Ранее, по данным агентства, перерыв планировался с 25 декабря по 1 января.

На заводе не пояснили причину перерыва.

Китай в начале декабря ослабил свою политику «нулевого уровня». Западные СМИ утверждают, что после этого в стране якобы произошел всплеск заболеваний.

Giga Shanghai — самая производительная фабрика Tesla в настоящее время. В 2021 году завод выпустил около полумиллиона автомобилей. Электромобили китайского производства имеют более высокую маржу из-за низкой стоимости рабочей силы в КНР.

Новые заводы Tesla в Берлине и Техасе медленно наращивают мощности, но они пока не готовы возместить прекращение производства в КНР.