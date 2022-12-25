Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Tesla приостановила производство на своем заводе Giga в Шанхае

Майк Габриелян

Компания Tesla приостановила производство на своем заводе Giga в Шанхае из-за резкого роста заболеваний COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее уведомление предприятия и источники, знакомые с ситуацией.

Tesla приостановила производство в Шанхае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Производство на заводе Giga в Шанхае было приостановлено в субботу, на день раньше запланированного срока. Ранее, по данным агентства, перерыв планировался с 25 декабря по 1 января.

На заводе не пояснили причину перерыва.

Китай в начале декабря ослабил свою политику «нулевого уровня». Западные СМИ утверждают, что после этого в стране якобы произошел всплеск заболеваний.

Giga Shanghai — самая производительная фабрика Tesla в настоящее время. В 2021 году завод выпустил около полумиллиона автомобилей. Электромобили китайского производства имеют более высокую маржу из-за низкой стоимости рабочей силы в КНР.

Новые заводы Tesla в Берлине и Техасе медленно наращивают мощности, но они пока не готовы возместить прекращение производства в КНР.

Ранее глава китайского подразделения Tesla Том Чжу был приглашён в США для решения производственных проблем.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители