FT: Apple впервые за три года ждет падение доходов

Чистая прибыль Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8% на фоне сбоев логистики и новой волны заболеваемости коронавирусом в Китае. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Visible Alpha.

Аналитики прогнозируют, что выручка Apple в четвертом квартале упадет ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, прервется продолжающаяся 14 кварталов подряд полоса роста доходов американской корпорации.

Эксперты объясняют это тем, что в Китае собираются 90% устройств iPhone. Из-за ковидных ограничений и резкого всплеска заболеваемости после их отмены Apple столкнулась с нехваткой от 5 млн до 15 млн смартфонов.

Кроме того, у американской корпорации возникли сложности с реализацией уже произведенных устройств. К примеру, одному магазину Apple в Пекине пришлось сократить рабочие часы, поскольку все его сотрудники заболели.

Также с нехваткой рабочих столкнулись и на производственных линиях. По словам аналитиков, ближайшие два-шесть месяцев станут ключевыми в вопросе стабильности поставок от Apple на фоне эпидемиологической ситуации в КНР.