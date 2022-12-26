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11 минут назад

FT: Apple впервые за три года ждет падение доходов из-за распространения коронавируса в Китае

BFM.RU

Чистая прибыль Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8% на фоне сбоев логистики и новой волны заболеваемости коронавирусом в Китае. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Visible Alpha.

FT: Apple впервые за три года ждет падение доходов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аналитики прогнозируют, что выручка Apple в четвертом квартале упадет ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, прервется продолжающаяся 14 кварталов подряд полоса роста доходов американской корпорации.

Эксперты объясняют это тем, что в Китае собираются 90% устройств iPhone. Из-за ковидных ограничений и резкого всплеска заболеваемости после их отмены Apple столкнулась с нехваткой от 5 млн до 15 млн смартфонов.

Кроме того, у американской корпорации возникли сложности с реализацией уже произведенных устройств. К примеру, одному магазину Apple в Пекине пришлось сократить рабочие часы, поскольку все его сотрудники заболели.

Также с нехваткой рабочих столкнулись и на производственных линиях. По словам аналитиков, ближайшие два-шесть месяцев станут ключевыми в вопросе стабильности поставок от Apple на фоне эпидемиологической ситуации в КНР.

Ранее Bloomberg сообщало, что почти 250 млн человек заразились ковидом в Китае в первые 20 дней декабря. Вспышка заболеваемости произошла после того, как власти страны смягчили «политику нулевой терпимости к ковиду», которой придерживались с начала пандемии.

Компании,Apple,
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