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44 минуты назад

Dell назначила нового руководителя двух своих российских структур

ТАССиещё 1

Американский производитель компьютеров Dell сменил руководителя двух своих российских структур. Изменения в руководстве произошли у основного юрлица разработчика в РФ, а также у одного из офисов компании - производителя систем хранения данных ЕМС, поглощенной Dell в 2016 году. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Dell назначила нового руководителя двух российских структур
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующая запись в реестр юридических лиц была внесена 8 декабря. Новым генеральным директором компании ООО "Делл" стала Наталия Алюшина, 19 декабря также назначенная руководителем "Санкт-Петербургского центра разработок ЕМС". Ранее должность руководителя основного юрлица Dell в России занимал Борис Щербаков, который также возглавлял и другие юрлица EMC, в частности, "ЕМС Информационные системы Си-ай-эс".

Дочерние компании Dell представлены в России с двухтысячных годов. В конце августа 2022 года производитель объявил, что окончательно ушел из России, весь штат сотрудников был уволен. Компания приостановила поставки своей продукции на рынок РФ еще в конце февраля 2022 года.

Компании,Борис Щербаков,
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