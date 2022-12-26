Dell назначила нового руководителя двух российских структур

Американский производитель компьютеров Dell сменил руководителя двух своих российских структур. Изменения в руководстве произошли у основного юрлица разработчика в РФ, а также у одного из офисов компании - производителя систем хранения данных ЕМС, поглощенной Dell в 2016 году. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующая запись в реестр юридических лиц была внесена 8 декабря. Новым генеральным директором компании ООО "Делл" стала Наталия Алюшина, 19 декабря также назначенная руководителем "Санкт-Петербургского центра разработок ЕМС". Ранее должность руководителя основного юрлица Dell в России занимал Борис Щербаков, который также возглавлял и другие юрлица EMC, в частности, "ЕМС Информационные системы Си-ай-эс".