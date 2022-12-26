Казахстан предложил ушедшим из РФ зарубежным компаниям перейти на его рынок

Зарубежным фирмам, покинувшим Россию, предложили начать вести бизнес в Казахстане. Соответствующее заявление сделал Министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди в эфире японского телеканала NHK, передает агентство «Прайм».

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Он считает, что таким компаниям следует задуматься об открытии в Казахстане офисов.

Министру удалось встретиться с главами МИД стран бывшего СНГ в ходе своего визита в Японию. Тлеуберди обратил внимание на то, что в связи с ограничениями Запада против РФ большинство иностранных компаний были вынуждены закрыть в стране свои офисы и прекратить или приостановить свою работу.

«Мы предлагаем этим компаниям переехать в Казахстан и открыть офисы, доступ к рынку открыт», — подчеркнул он.

Министр отметил, что страна высоко оценивает возможность начать вести взаимовыгодное сотрудничество с Японией и другими странами.