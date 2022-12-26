Украинские банки нашли способ работать в блэкаут

Нацбанк Украины сообщил о создании на территории страны банковской сети, которая будет продолжать функционировать даже в условиях блэкаута. Соответствующей информацией банк поделился в своем Telegram-канале.

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Речь идет о Power Banking. Отмечается, что для создания совместной банковской сети объединились все системно важные банки.

«Это совместная сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации», - указано в публикации.

Подчеркивается, что отделения совместной сети имеют усиленную инкассацию наличных и дополнительный персонал. Кроме того, они обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи.

На сегодняшний день более тысячи отделений во всех регионах Украины могут работать в условиях блэкаута благодаря нововведению.