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11 часов назад

Агентство по страхованию вкладов оценило ущерб от действий "беглых банкиров" в 2 трлн рублей

Газета.Ru

Агентство по страхованию вкладов оценило ущерб от действий 4 тыс. так называемых «беглых банкиров» в 1,5-2 трлн рублей. АСВ собирается разыскивать их как в России, так и за границей. Об этом в интервью «Российской газете» заявил гендиректор АСВ Андрей Мельников.

АСВ оценило ущерб от действий «беглых банкиров»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будем вести розыск активов примерно четырех тысяч человек, которые в той или иной степени причинили ущерб банкам в России. Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом. Размер ущерба, который причинили эти лица, — порядка 1,5 - 2 трлн рублей», — сказал Мельников.

«Беглыми банкирами» называют владельцев или топ-менеджеров банков, которые привели к банкротству кредитных организаций или значительному ухудшению их финансового положения. Например, это бывший председатель совета директоров «БТА банка» Мухтар Аблязов и совладелец «Внешпромбанка» Григорий Беджамов. Аблязов обвинялся в хищении 6 млрд рублей «БТА банка», в 2020 году во Франции получил политическое убежище. Беджамов признан банкротом в Великобритании после получения аналогичного статуса в России. Вместе с сестрой Ларисой Маркус Беджамов довел «Внешпромбанк» до банкротства в 2016 году. Маркус осуждена на 8,5 лет. Беджамову удалось скрыться в Великобритании.

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