Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
9 часов назад

В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»

Lenta.ru

Ущерб от действий четырех тысяч так называемых «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Будем вести розыск активов примерно четырех тысяч человек, которые в той или иной степени причинили ущерб банкам в России. Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом», — отметил он.

«Беглыми банкирами» называют владельцев или топ-менеджеров банков, которые привели к банкротству кредитных организаций или существенному ухудшению их финансового положения.

Речь идет, например, о банкире Георгии Беджамове, который обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 миллиардов рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка. Беджамов живет в Великобритании, где его признали банкротом.

В АСВ надеются, что британское решение позволит «ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим.

Компании,Георгий Беджамов,Андрей Мельников,Агентство по страхованию вкладов,Внешпромбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители