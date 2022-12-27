Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
3 часа назад

ВТБ стал владельцем "Открытия"

ТАССиещё 3

Банк России вышел из капитала банка "Открытие", 100% акций перешли к ВТБ. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

ВТБ стал владельцем «Открытия»
Фото: ТАССТАСС

"Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк "ФК Открытие" в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк "ФК Открытие" 100% акций банка переданы Банком России банку ВТБ", - говорится в сообщении.

22 декабря этого года Банк России и ВТБ сообщили, что заключили договор о реализации 100% акций банка "Открытие". Сумма сделки составляет 340 млрд рублей, из них ВТБ выплатил Банку России 233 млрд рублей, а также оплатил часть стоимости облигациями федерального займа на общую сумму почти 107 млрд рублей.

"Открытие" занимает восьмое место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Банк попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В начале августа 2021 года Банк России сообщил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". В конце апреля 2022 года стало известно о планах ВТБ приобрести "Открытие".

Компании,УК ФКБС,Банк России,ФК Открытие,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители