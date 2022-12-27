ВТБ стал владельцем «Открытия»

Банк России вышел из капитала банка "Открытие", 100% акций перешли к ВТБ. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

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"Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк "ФК Открытие" в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк "ФК Открытие" 100% акций банка переданы Банком России банку ВТБ", - говорится в сообщении.

22 декабря этого года Банк России и ВТБ сообщили, что заключили договор о реализации 100% акций банка "Открытие". Сумма сделки составляет 340 млрд рублей, из них ВТБ выплатил Банку России 233 млрд рублей, а также оплатил часть стоимости облигациями федерального займа на общую сумму почти 107 млрд рублей.