ВТБ стал владельцем «Открытия»

Банк России вышел из капитала банка "Открытие", 100% акций перешли к ВТБ. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк "ФК Открытие" в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк "ФК Открытие" 100% акций банка переданы Банком России банку ВТБ", - говорится в сообщении.
22 декабря этого года Банк России и ВТБ сообщили, что заключили договор о реализации 100% акций банка "Открытие". Сумма сделки составляет 340 млрд рублей, из них ВТБ выплатил Банку России 233 млрд рублей, а также оплатил часть стоимости облигациями федерального займа на общую сумму почти 107 млрд рублей.
"Открытие" занимает восьмое место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Банк попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В начале августа 2021 года Банк России сообщил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". В конце апреля 2022 года стало известно о планах ВТБ приобрести "Открытие".