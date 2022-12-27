Украинские олигархи потеряли более $20 млрд

Совокупное состояние самых богатых украинцев упало более чем на $20 млрд по сравнению с началом февраля 2022 года и составило $22,5 млрд. Об этом сообщило во вторник украинское издание журнала Forbes.

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"В этом году Forbes оценивает только "двадцатку" самых богатых украинцев. Их состояние по сравнению с началом февраля 2022 года упало более чем на $20 млрд - до $22,5 млрд", - отмечает издание.

Богатейшим предпринимателем Украины по-прежнему является глава горно-металлургической компании "Метинвест" и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов. Его состояние оценивается на данный момент в $4,4 млрд (в феврале было $13,7 млрд). Второе и третье место занимают представители сферы IT Максим Литвин и Алексей Шевченко с состоянием по $2,3 млрд, в феврале и у одного, и у другого состояние составляло $4 млрд.

Снизилось состояние олигарха Виктора Пинчука - с $2,6 млрд до $2,2 млрд. Замыкает "пятерку" богатейших бизнесменов Украины Константин Жеваго - совладелец производителя железной руды "Феррэкспо", контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу "Финансы и кредит". Его состояние оценивается в $1,4 млрд против $2,1 млрд в начале февраля текущего года.

В топ-20 также вошел бывший президент Украины Петр Порошенко с состоянием в $730 млн ($1,6 млрд в феврале).