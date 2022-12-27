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1 час назад

Украинские олигархи потеряли за год более $20 млрд

Лера Букина

Самые богатые украинцы потеряли более $20 млрд с начала февраля текущего года. Их состояние оценивается в $22,5 млрд, сообщило украинское издание журнала Forbes.

Раскрыты потери украинских олигархов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов не сменил статуса богатейшего предпринимателя Украины. Его состояние сейчас составляет $4,4 млрд, тогда как в феврале оно оценивалось в $13,7 млрд.

На втором и третьем местах - представители сферы IT Максим Литвин и Алексей Шевченко. Их состояние оценивается в $2,3 млрд (у каждого по данной сумме). В феврале и у одного, и у другого оно оценивалось в $4 млрд.

У олигарха Виктора Пинчука состояние в феврале составляло $2,6 млрд, теперь оно оценивается в $2,2 млрд.

Пятую строчку занимает совладелец производителя железной руды «Феррэкспо» Константин Жеваго. В начале феврале состояние бизнесмена составляло $2,1 млрд, сейчас - $1,4 млрд.

Миллиардеры потеряли больше 30 миллиардов долларов после выступления главы ФРС

Ранее издание Forbes USA оценило сокращение денежного состояния богатейших людей в мире в текущем году в $1,9 трлн. Суммарный капитал этих людей упал с $13,8 трлн до $11,9 трлн. За основу был взят период с января по декабрь. Кроме того, журнал сообщил о падении числа миллиардеров — с 2671 до 2523 человек.

Компании,Виктор Пинчук,Алексей Шевченко,Ринат Ахметов,Константин Жеваго,ФРС,
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