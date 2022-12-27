Раскрыты потери украинских олигархов

Самые богатые украинцы потеряли более $20 млрд с начала февраля текущего года. Их состояние оценивается в $22,5 млрд, сообщило украинское издание журнала Forbes.

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Глава горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов не сменил статуса богатейшего предпринимателя Украины. Его состояние сейчас составляет $4,4 млрд, тогда как в феврале оно оценивалось в $13,7 млрд.

На втором и третьем местах - представители сферы IT Максим Литвин и Алексей Шевченко. Их состояние оценивается в $2,3 млрд (у каждого по данной сумме). В феврале и у одного, и у другого оно оценивалось в $4 млрд.

У олигарха Виктора Пинчука состояние в феврале составляло $2,6 млрд, теперь оно оценивается в $2,2 млрд.

Пятую строчку занимает совладелец производителя железной руды «Феррэкспо» Константин Жеваго. В начале феврале состояние бизнесмена составляло $2,1 млрд, сейчас - $1,4 млрд.