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9 часов назад

Reuters: власти Японии попросили сохранить страхование судов с СПГ в водах России

ТАСС

Правительство Японии попросило страховые компании продолжить страхование перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) судов в российских водах на случай ущерба от военных действий. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в кабмине.

Япония попросила сохранить страхование судов с СПГ в водах РФ
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника издания, японские Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики обратились с соответствующей просьбой в Ассоциацию общего страхования страны.

Источник отметил, что власти Японии таким образом хотят обеспечить транспортировку СПГ с проекта "Сахалин-2".

В понедельник Минэкономики Японии сообщило, что проясняет ситуацию, связанную с решением ведущих страховых компаний страны прекратить с 1 января страхование судов в водах России и Украины на случай ущерба от военных действий. Обеспокоенность министерства, отмечал телеканал NHK, связана с тем, что прекращение страхования может оказать негативное воздействие на доставку в Японию сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2".

Как сообщила 24 декабря газета Nikkei, решение японских страховых фирм связано с отказом зарубежных компаний, занимающихся перестрахованием, заключать соглашения на основе военных рисков, связанных с навигацией в российской акватории. В то же время японская сторона намерена после рождественских каникул начать переговоры с зарубежными партнерами о создании условий, позволяющих обеспечить стабильную доставку СПГ с Сахалина.

На проект "Сахалин-2" приходится почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа. Этот объем практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране. Правительство Японии неоднократно заявляло, что крайне заинтересовано в поставках СПГ и нефти с "Сахалина-2". С согласия США и Евросоюза они временно выведены из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из России.

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