ФАС предписала «Мегафону» снизить тарифы на услуги связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала ПАО «Мегафон» снизить тарифы на услуги связи, которые были повышены в мае, до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«ФАС признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство. Оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов», - говорится в материале.

В пресс-службе напомнили, что ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Мегафона», так как в мае текущего года оператор повысил тарифы на услуги связи для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

ФАС установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. Служба провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. По мнению ведомства, повышение тарифов в отсутствии технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей.

«Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала «Мегафону» предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», - добавили в пресс-службе.