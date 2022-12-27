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6 часов назад

ЦБ РФ: перспективы возврата заблокированных активов банков РФ крайне низкие

Газета.Ruиещё 6

В Центробанке РФ заявили, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков крайне низкие, несмотря на то, что эти активы еще юридически не конфискованы. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Банком России.

В ЦБ РФ оценили перспективы возврата заблокированных активов банков РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - сказано в сообщении.

Согласно докладу, Центробанк предлагает предоставить российским банкам отсрочку по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам сроком на 10 лет.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский Минфин надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов. Министр заявил, что Москва надеется, что "разум восторжествует" и вскоре можно будет "сесть за стол переговоров и начать дискуссию" по разморозке активов обеими сторонами.

Компании,Антон Силуанов,Банк России,
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