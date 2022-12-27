В ЦБ РФ оценили перспективы возврата заблокированных активов банков РФ

В Центробанке РФ заявили, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов российских банков крайне низкие, несмотря на то, что эти активы еще юридически не конфискованы. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Банком России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - сказано в сообщении.

Согласно докладу, Центробанк предлагает предоставить российским банкам отсрочку по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам сроком на 10 лет.