Стала известна судьба завода IKEA в Великом Новгороде

Сделка по приобретению мебельной фабрики шведской компании IKEA в Новгородской области находится на завершающих стадиях, передает «МК в Великом Новгороде». Предварительный срок завершения сделки — март 2023 года, сообщал глава региона Андрей Никитин. Окончательное решение остается за штаб-квартирой в Нидерландах, и если все согласуют, то следующим этапом станет Минпромторг России.

Фото: ТАСС ТАСС

IKEA — производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была основана в Швеции. <...> Потребители делают выбор в пользу IKEA из-за оформления в стиле скандинавского минимализма и достаточно комфортного соотношения критериев «цена — качество». Однако в 2022 году российские покупатели лишились возможности приобретать товар этого бренда, — отмечается в материале.

Маркетолог Дмитрий Чумаков ранее предположил, что на заводе после его продажи будут производить продукцию, похожую на ту, что люди привыкли покупать в IKEA. Более того, по его словам, качество ряда товаров улучшится.

При этом кто может стать новым владельцем завода, пока не разглашается.