Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
6 часов назад

Стала известна судьба завода IKEA в Великом Новгороде

News.ru

Сделка по приобретению мебельной фабрики шведской компании IKEA в Новгородской области находится на завершающих стадиях, передает «МК в Великом Новгороде». Предварительный срок завершения сделки — март 2023 года, сообщал глава региона Андрей Никитин. Окончательное решение остается за штаб-квартирой в Нидерландах, и если все согласуют, то следующим этапом станет Минпромторг России.

Стала известна судьба завода IKEA в Великом Новгороде
Фото: ТАССТАСС

IKEA — производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была основана в Швеции. <...> Потребители делают выбор в пользу IKEA из-за оформления в стиле скандинавского минимализма и достаточно комфортного соотношения критериев «цена — качество». Однако в 2022 году российские покупатели лишились возможности приобретать товар этого бренда, — отмечается в материале.

Маркетолог Дмитрий Чумаков ранее предположил, что на заводе после его продажи будут производить продукцию, похожую на ту, что люди привыкли покупать в IKEA. Более того, по его словам, качество ряда товаров улучшится.

При этом кто может стать новым владельцем завода, пока не разглашается.

Ранее IKEA отказалась выплатить работникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях по 50 тысяч рублей, которые сотрудники требовали в качестве компенсации. Компания также не предоставила работникам гарантий сохранения рабочих мест после перехода фабрик к новым владельцам.

Компании,Дмитрий Чумаков,Андрей Никитин,Ikea,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители